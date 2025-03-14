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  • Галина
    Ну-ну гейропейцы... флаг вам в руки и с песней..... довольно скоро приползете к РОССИИ не коленях и на пузе умоляя о ...В Европарламенте ...
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США поставят на Украину управляемые бомбы большой дальности, узнало Reuters

США поставят на Украину управляемые бомбы большой дальности, узнало Reuters

США намерены возобновить поставки на Украину управляемых бомб большой дальности (GLSDB). Боеприпасы были модернизированы для более эффективной борьбы с радиопомехами, которые применяют на поле боя российские войска, агентство Reuters со ссылкой на источники.

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