США поставят на Украину управляемые бомбы большой дальности, узнало Reuters

США намерены возобновить поставки на Украину управляемых бомб большой дальности (GLSDB). Боеприпасы были модернизированы для более эффективной борьбы с радиопомехами, которые применяют на поле боя российские войска, агентство Reuters со ссылкой на источники.
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