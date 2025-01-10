В Казни отреставрируют аварийный участок стен Кремля

В Казани проведут реставрацию прясла стены между Спасской и Юго-Западной башнями Кремля. Проект получил положительное заключение историко-культурной экспертизы — ее результаты появились на сайте Комитета РТ по охране объектов культурного наследия.
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