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От скамейки запасных до окопов: хоккеист, желавший травмы Овечкину, едет воевать

От скамейки запасных до окопов: хоккеист, желавший травмы Овечкину, едет воевать

От скамейки запасных до окопов: хоккеист, желавший травмы Овечкину, едет воевать Юлия ЧелкановаНа Украине продолжается масштабная принудительная мобилизация, которая затронула уже не только обычных граждан, но и профессиональных спортсменов.

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