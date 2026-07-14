От скамейки запасных до окопов: хоккеист, желавший травмы Овечкину, едет воевать Юлия ЧелкановаНа Украине продолжается масштабная принудительная мобилизация, которая затронула уже не только обычных граждан, но и профессиональных спортсменов.
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