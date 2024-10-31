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Идет подготовка визита российских ракетоносцев Ту-160 в ЮАР

Идет подготовка визита российских ракетоносцев Ту-160 в ЮАР

Тяжелый военно-транспортный самолет Ан-124-100 «Руслан» замечен на авиабазе ВВС ЮАР Уотерклуф. Как поясняют в Минобороны республики, уже в ближайшее время может состояться визит в ЮАР самолетов стратегической авиации ВКС РФ Ту-160.

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