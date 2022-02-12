Создание ОЭЗ «Кузбасс» и продление ТОСЭР одобрено межведомственной рабочей группой

Создание особой экономической зоны «Кузбасс» промышленно-производственного типа одобрено межведомственной рабочей группой по вопросам создания ОЭЗ и ТОСЭР в моногородах под председательством заместителя Председателя Правительства РФ Юрия Трутнева.
Создание особой экономической зоны «Кузбасс» промышленно-производственного типа одобрено межведомственной рабочей группой по вопросам создания ОЭЗ и ТОСЭР в моногородах под председательством заместителя Председателя Правительства РФ Юрия Трутнева.
Свежие комментарии