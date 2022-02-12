Вести Кузбасс

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Создание ОЭЗ «Кузбасс» и продление ТОСЭР одобрено межведомственной рабочей группой

Создание ОЭЗ «Кузбасс» и продление ТОСЭР одобрено межведомственной рабочей группой

Создание особой экономической зоны «Кузбасс» промышленно-производственного типа одобрено межведомственной рабочей группой по вопросам создания ОЭЗ и ТОСЭР в моногородах под председательством заместителя Председателя Правительства РФ Юрия Трутнева.

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