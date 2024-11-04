Trump Escalates False Claims of Fraud

“Donald Trump, who blamed his 2020 defeat on false claims of vast election malfeasance, has spent much of the final week of his third presidential campaign trying to discredit the legitimacy of this year’s election,” the Washington Post reports.
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