Посол Молдавии Дарий прибыл в МИД РФ из-за высылки российского дипломата

Global Look Press | Sergey Petrov/news.ru via globallookpress.com Молдавский посол в Москве Лилиан Дарий уже прибыл в Министерство иностранных дел РФ, куда его вызвали после высылки российского дипломата.
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