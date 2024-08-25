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Петербургский дневник

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Российские правозащитники просят отпустить Павла Дурова

Российские правозащитники просят отпустить Павла Дурова

МИД РФ до сих пор не знает, где и в каком состоянии находится основатель Telegram Единый координационный центр по поддержке Россиян за рубежом отправил ноту послу Франции с требованием отпустить Павла Дурова в связи с нарушением международных соглашений.

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