Операторы дронов группы "Север" за 5 минут уничтожают позиции ВСУ

Боец с позывным Кеша из 6-й гвардейской армии рассказал о том, как операторы дронов группы "Север" в течение 5 минут уничтожают позиции ВСУ в Харьковской области, используя современные дроны на оптоволокне и артиллерию.
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