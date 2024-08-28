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«Зачистить подполье в Донбассе будет сложно» С чем столкнутся российские спецслужбы после окончания СВО?

«Зачистить подполье в Донбассе будет сложно» С чем столкнутся российские спецслужбы после окончания СВО?

После завершения специальной военной операции (СВО) на Украине российским спецслужбам и правоохранительным органам предстоит бороться как с организованным подпольем, так и с обычным бандитизмом, масштабы которого сегодня сложно представить, — об этом заявил президент Международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа» Александр Мирошниченко.

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