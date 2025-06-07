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Царьград

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"Большой Прометей" или "Орешник"? Россия рассматривает ответные меры на теракты в Курской и Брянской областях

"Большой Прометей" или "Орешник"? Россия рассматривает ответные меры на теракты в Курской и Брянской областях

Москва рассматривает жёсткий ответ на теракты в Курской и Брянской областях. Помимо ударов по энергетической инфраструктуре, рассматривается комплексный план "Большой Прометей", направленный на изоляцию и отключение Киева от управления войсками и финансами.

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Комментарии
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АП
Александр Поляничко
Рассматривает, думает, мечтает, а конкретно что сделано.
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16 час.
ДЕ
Дмитрий Ершов
Что сделано, это мы потом узнаем. Лишь бы правильно
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15 час.
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