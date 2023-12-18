В Кишиневе прошел Международный литературный фестиваль 

В Кишиневе состоялся IX Международный фестиваль русской литературы Молдовы «Пушкинская горка», который традиционно проводится Ассоциацией русских писателей РМ в партнерстве и при поддержке ряда организаций, включая Российский центр науки и культуры.
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