Виталий Милонов поделился воспоминаниями о работе в Комитете по законодательству Петербурга

В рамках спецпроекта к 30-летию Заксобрания Депутат IV и V созывов Санкт-Петербурга Виталий Милонов в рамках спецпроекта к 30-летию Заксобрания поделился воспоминаниями о работе в должности главы Комитета по законодательству.
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