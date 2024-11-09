Виталий Милонов поделился воспоминаниями о работе в Комитете по законодательству Петербурга

В рамках спецпроекта к 30-летию Заксобрания Депутат IV и V созывов Санкт-Петербурга Виталий Милонов в рамках спецпроекта к 30-летию Заксобрания поделился воспоминаниями о работе в должности главы Комитета по законодательству.