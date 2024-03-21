Природа умеет удивлять Сухой каньон словно собран великаном, этот лабиринт среди естественных плит поражает воображение.
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Природа умеет удивлять Сухой каньон словно собран великаном, этот лабиринт среди естественных плит поражает воображение.