Грозит десять лет: почему могут посадить автора хитов Баскова и Долиной

Автор песен «Больно мне, больно» и «Ах, какая женщина» может угодить за решетку на десять лет. В каком преступлении обвиняют Татьяну Назарову? И почему она считает, что ее подставили? Из-за чего поэтесса конфликтует с соседями? Правда, что она угрожала им расправой топором? И кто отравил ее домашних питомцев? Подробнее — в программе Пятого канала «Светская хроника».