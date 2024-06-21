Прокуратура направила в СК материалы для возбуждения дела против Трояновой*

Уехавшей из России актрисе Яне Трояновой* грозит до шести лет тюрьмы. Накануне прокуратура направила в Следственный комитет материалы для возбуждения уголовного дела против звезды сериала «Ольга», передает Telegram-канал SHOT.
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