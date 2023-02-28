Аргументы и Факты

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Бывший врач Белого дома назвал Байдена угрозой для Америки

Бывший врач Белого дома назвал Байдена угрозой для Америки

Бывший личный врач президентов США Дональда Трампа и Барака Обамы Ронни Джексон выразил мнение, что нынешний глава Белого дома Джо Байден в силу своего возраста и состояния здоровья представляет прямую угрозу для национальной безопасности США.

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