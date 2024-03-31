«Оружие внезапно вышло из строя». ИГИЛ* раскрыл изначальный план теракта в «Крокусе»

В Подмосковье уточнили число пострадавших в теракте. Филиал террористической группировки «Исламское государство» (ИГИЛ)* под названием «Вилаят Хорасан»* обнародовал отчет, в котором излагается их версия теракта в «Крокус Сити Холл» 22 марта.
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