«Оружие внезапно вышло из строя». ИГИЛ* раскрыл изначальный план теракта в «Крокусе»

В Подмосковье уточнили число пострадавших в теракте. Филиал террористической группировки «Исламское государство» (ИГИЛ)* под названием «Вилаят Хорасан»* обнародовал отчет, в котором излагается их версия теракта в «Крокус Сити Холл» 22 марта.