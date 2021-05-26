Удивительная Нигерия

Тайная доктринаПолитикаУдивительная Нигерияhttps://artsgtu Если навскидку вспомнить что я знаю о Нигерии, то получится что знаю о ней совсем немного.Вернуться к статье11НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьЮрий ИльиновЕсли в вас возникла, например, сильная обида на кого-либо, то вместо обращения (внутри себя) к энергии Стихии Коварства и разработки планов изощренного мщения, имеет смысл поблагодарить этого человека за то, что он своим отношением помог, предоставил возможность осознать вам ваши подсознательные программы, которые вызывают у вас обиду и приводят, таким образом, к проявлению коварства и бессмысленной потере энергии. В таком случае возможна гармонизация внутреннего состояния через стремление к Доброте, Любви, Состраданию, и тогда вы не сможете ненавидеть тех людей, которых Силы привели к вам, чтобы помочь выявить ваши слабые места и помочь вам от них избавиться.Комментировать
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