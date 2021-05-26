Тайная доктрина

1 881 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Юрий Ильинов
    Работа с энергиями. Сексуальная энергия В психосфере Земли сексуальная энергия наиболее ярко выражена. Она присутству...Трагедия четырёх ...
  • Юрий Ильинов
    Льет дождь, потоки дождевой воды переполняют улицы, большинство из которых лишилось ливневой канализации. Интересно, ...Человек - неземно...
  • Юрий Ильинов
    Работа со стихиями На сегодня нами описано 108 стихий в книге "Эфирное тело и законы взаимодействия стихий." В данно...Осуждать нельзя д...

Удивительная Нигерия

Удивительная Нигерия

https://artsgtu Если навскидку вспомнить что я знаю о Нигерии, то получится что знаю о ней совсем немного.

Вернуться к статье
11
Обсудить
Юрий Ильинов
Если в вас возникла, например, сильная обида на кого-либо, то вместо обращения (внутри себя) к энергии Стихии Коварства и разработки планов изощренного мщения, имеет смысл поблагодарить этого человека за то, что он своим отношением помог, предоставил возможность осознать вам ваши подсознательные программы, которые вызывают у вас обиду и приводят, таким образом, к проявлению коварства и бессмысленной потере энергии. В таком случае возможна гармонизация внутреннего состояния через стремление к Доброте, Любви, Состраданию, и тогда вы не сможете ненавидеть тех людей, которых Силы привели к вам, чтобы помочь выявить ваши слабые места и помочь вам от них избавиться.

Картина дня

наверх