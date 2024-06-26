Медведев: нормы международного права должны отражать баланс интересов всех стран

Международное право призвано защищать интересы всех стран, а не отдельных государств. Зампред Совбеза Дмитрий Медведев в обращении к участникам Петербургского международного юридического форума призвал вернуть законам приоритетное значение, сообщило РИА «Новости».
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