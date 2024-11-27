«Мир — в труху»: У Байдена чешутся руки устроить ядерную войну

Заявления Пентагона показывают, что просто так от Украины Вашингтон не отступится Андрей Захарченко Фото: Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС Материал комментируют: Константин Блохин Президент США Джо Байден в состоянии начать ядерную войну до вступления в должность Дональда Трампа, заявил военный аналитик и бывший американский разведчик Скотт Риттер.