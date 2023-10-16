Все-таки бежит после обещаний помогать Израилю: Галкин* летит в Европу в разгар конфликта

Публика привыкла к тому, что юморист Максим Галкин* многократно переобувался и менял свою точку зрения о политической ситуации, но кто бы мог подумать, что и сейчас, когда несколько дней назад Галкин пообещал оставаться в Израиле, он захочет уехать из страны.
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