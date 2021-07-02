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В Кремле одним решением лишили Киев двух преимуществ против России

В Кремле одним решением лишили Киев двух преимуществ против России

Юг и Восток Украины – место, где сконцентрированы интересы нескольких крупных мировых игроков. В том числе, Кремля.

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Александр Пятнистый
Давно пора, хватит миндальничать
Валерий Федосеев
В любом коллективе найдётся хохол предатель. А на Российских просторах хохлы ведут себя довольно нагло, как в собственном хуторе. Ограничить их деятельность, пока ненаучатся, в гостях вести себя по человечески.
Василий Плюшкин
Вышвырнуть всю окраинную нечисть к себе домой
Лариса Кирюхина (Данилова)
Давно пора!
карюкалов вячеслав
Действительно.
zygmund nedialkow
Бред.
Александр Пятнистый
Что именно бред, поясните, пожалуйста
zygmund nedialkow
Что украинских рабочих вышлют.
Александр Пятнистый
Речь идет только о тех, кто находится нелегально. Противодействия будет много, видел, как прячутся нелегалы. Но всегда найдутся "доброхоты", которые покажут "схроны", а если ФМС догадается платить за подобные сведения-от желающих отбоя не будет. И поделом.
zygmund nedialkow
То что конфликт на Донбассе международный договорняк нет сомнения.
Александр Пятнистый
Можно не сомневаться в этом. В пределах 50 км от Ростовской области до Донецкой...

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