В Кремле одним решением лишили Киев двух преимуществ против России

☭КОМПАСПолитикаВ Кремле одним решением лишили Киев двух преимуществ против РоссииЮг и Восток Украины – место, где сконцентрированы интересы нескольких крупных мировых игроков. В том числе, Кремля.Вернуться к статье114НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьАлександр ПятнистыйДавно пора, хватит миндальничатьВалерий ФедосеевВ любом коллективе найдётся хохол предатель. А на Российских просторах хохлы ведут себя довольно нагло, как в собственном хуторе. Ограничить их деятельность, пока ненаучатся, в гостях вести себя по человечески.Василий ПлюшкинВышвырнуть всю окраинную нечисть к себе домойЛариса Кирюхина (Данилова)Давно пора!карюкалов вячеславДействительно.ZNzygmund nedialkowБред.Александр ПятнистыйЧто именно бред, поясните, пожалуйстаZNzygmund nedialkowЧто украинских рабочих вышлют.Александр ПятнистыйРечь идет только о тех, кто находится нелегально. Противодействия будет много, видел, как прячутся нелегалы. Но всегда найдутся "доброхоты", которые покажут "схроны", а если ФМС догадается платить за подобные сведения-от желающих отбоя не будет. И поделом.ZNzygmund nedialkowТо что конфликт на Донбассе международный договорняк нет сомнения.Александр ПятнистыйМожно не сомневаться в этом. В пределах 50 км от Ростовской области до Донецкой...Комментировать
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