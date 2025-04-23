Штраф за незаконное трудоустройство мигрантов хотят повысить до 2 млн рублей. Как выяснили «Известия», такой законопроект 24 апреля будет внесен в Госдуму главой партии «Справедливая Россия — За правду» Сергеем Мироновым.
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