16 февраля — День разведки ВМФ России Ежегодно 16 февраля отмечается День разведки Военно-Морского Флота Вооруженных сил РФ.
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16 февраля — День разведки ВМФ России Ежегодно 16 февраля отмечается День разведки Военно-Морского Флота Вооруженных сил РФ.
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