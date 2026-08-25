Капремонт пройдет в жилом доме академгородка Курчатовского института в Щукино

Согласован проект капитального ремонта жилого дома 8 на улице Максимова на северо-западе Москвы. Об этом сообщила пресс-служба столичного комитета по ценовой политике в строительстве и государственной экспертизе проектов (Москомэкспертиза).
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