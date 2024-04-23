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Превращаем старый стул в стильный предмет интерьера

Превращаем старый стул в стильный предмет интерьера

Ремонт стульев дорогого стоит, но при нестандартном подходе можно обойтись и без особых затрат. Чтобы убедится в этом окончательно, посмотрите, насколько необычным и в то же время практичным оказался результат обновления мягких стульев.

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