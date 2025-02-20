В Большом театре состоится концерт камерного оркестра "Пушкиниана"

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Государственный академический Большой театр (ГАБТ) России представит 21 февраля в Бетховенском зале концерт своего камерного оркестра "Пушкиниана", сообщили в пресс-службе ГАБТ.
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