Абхазия потребовала признания независимости. Грузия призвала вывести российские войска

Генсек правящей партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия», мэр Тбилиси Каха Каладзе заявил, что власти Грузии положительно оценивают заявление главы МИД России Сергея Лаврова о том, что Москва готова помочь Тбилиси наладить отношения с Абхазией и Южной Осетией.