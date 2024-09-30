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Абхазия потребовала признания независимости. Грузия призвала вывести российские войска

Абхазия потребовала признания независимости. Грузия призвала вывести российские войска

Генсек правящей партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия», мэр Тбилиси Каха Каладзе заявил, что власти Грузии положительно оценивают заявление главы МИД России Сергея Лаврова о том, что Москва готова помочь Тбилиси наладить отношения с Абхазией и Южной Осетией.

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