Новоаннинский сегодня 🇷🇺NOVO_TODAY

🔥🔥🔥 В спортивном зале Рокки проходят соревнования по боксу, посвященные Дню Защитника Отечества 🥊🥊 Бороться за медали будут 44 спортсмена из Новоаннинского, Борисоглебска, рп Новониколаевского.
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🔥🔥🔥 В спортивном зале Рокки проходят соревнования по боксу, посвященные Дню Защитника Отечества 🥊🥊 Бороться за медали будут 44 спортсмена из Новоаннинского, Борисоглебска, рп Новониколаевского.