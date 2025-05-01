Чтобы котлеты получились сочными, ароматными и не разваливались при жарке, вовсе не нужны хлеб или манка! Достаточно добавить…Сообщение Секрет идеальных котлет: чем заменить хлеб и манку появились сначала на Ежедневные новости.
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