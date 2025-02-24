Болтон описал возможные последствия украинского конфликта 

Занимавший пост советника по национальной безопасности при Дональде Трампе в его первый президентский срок Джон Болтон выразил мнение, что после завершения текущего конфликта, положение Украины может оказаться хуже, чем у России.
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