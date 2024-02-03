Академик Румянцев разъяснил новые правила вакцинации от COVID-19

Массовая вакцинация от коронавируса была связана с неуправляемым распространением болезни. Сейчас штамм, который вызвал пандемию практически «ушел», а за несколько лет сменилось несколько его вариантов, которые уже не так опасны, поэтому прививка и не является обязательной, рассказал «Парламентской газете» академик РАН член Комитета Госдумы по охране здоровья Александр Румянцев.