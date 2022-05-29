В Севастополе завершается процесс модернизации легендарной дизельной подводной лодки

В Севастополе завершается ремонт дизельного подводной подводной лодки "Алроса". Многоцелевой корабль за время прохождения глубокой модернизации получил не только новую навигационную систему, но и укомплектован сверхсовременными видами оружия.
В Севастополе завершается ремонт дизельного подводной подводной лодки "Алроса". Многоцелевой корабль за время прохождения глубокой модернизации получил не только новую навигационную систему, но и укомплектован сверхсовременными видами оружия.
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