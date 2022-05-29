ВЕСТИ КРЫМ

547 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Anlrey Boracow
    А почему с ним не случилась авария? Почему у него вдруг не загорелся двигатель или он по непонятным причинам, вдруг, ...Британский самолё...
  • Tatyana Fedotova
    А вино крымское?Четыре бренда пре...
  • Валентин Поляков
    Правильно было бы публично повесить обоих, но после Турчинова, Порошенко, Зеленского!Аксёнов предложил...

В Севастополе завершается процесс модернизации легендарной дизельной подводной лодки

В Севастополе завершается ремонт дизельного подводной подводной лодки "Алроса". Многоцелевой корабль за время прохождения глубокой модернизации получил не только новую навигационную систему, но и укомплектован сверхсовременными видами оружия.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх