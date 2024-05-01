Следователи СК Приморья приняли участие в мероприятии по поднятию останков советского солдата в Хасанском районе

25 апреля 2024 года на сопке Заозерной Приморского края следователи-криминалисты регионального СК совместно с бойцами поискового объединения «АвиаПоиск», пограничниками и Инспекцией по охране объектов культурного наследия Приморского края подняли останки советского бойца, погибшего во время вооруженного столкновения с японской армией за сопку Заозерную у озера Хасан.
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