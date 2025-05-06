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Климатолог Киселев: майские снегопады в России связаны с изменением климата

Климатолог Андрей Киселев связал майские снегопады в России с изменением климата, передает lenta.ru. По словам научного сотрудника Главной геофизической обсерватории имени Воейкова, климат представляет собой более широкое понятие, чем просто глобальное потепление.

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