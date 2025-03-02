В Госдуме предложили ввести новые обязательные выплаты для работников

Ярослав Нилов, возглавляющий думский комитет по труду, социальной политике и делам ветеранов, инициировал разработку закона, который регулирует обязательные выплаты работникам за использование личного оборудования в рабочих целях.
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