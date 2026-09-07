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Царьград

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Банк России выпустит монету к 150-летию скульптора Степана Эрьзи

Банк России выпустит монету к 150-летию скульптора Степана Эрьзи

Банк России 8 сентября 2026 года выпустит памятную серебряную монету номиналом 2 рубля, посвященную 150-летию со дня рождения скульптора С.

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