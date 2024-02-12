Начальник почтового отделения стала фигуранткой уголовного дела по факту хищения около 2 млн рублей

Сотрудниками регионального УФСБ России совместно с коллегами из прокуратуры Нижнедевицкого района выявлено хищение денежных средств 24-летней местной жительницей на общую сумму, превысившую 1 млн 900 тысяч рублей.
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