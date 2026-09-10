«Счет шел на минуты»: мурманчане о том, как спасали из горящей квартиры девочку

В Мурманске четверо сотрудников местного управления дорожного хозяйства спасли маму с дочкой из горящей квартиры в одном из жилых домов.
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