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Лебедь, Щука и Рак

Лебедь, Щука и Рак

А гарант гарантирует?!(Риф) ПРАЗДНОВАНИЕ ДНЯ ТОЛЕРАНТНОСТИ В ДЕТСАДАХ И ШКОЛАХ РОССИИ КАК СИМВОЛ ПСИХРАССТРОЙСТВА ВО ВЛАСТНОЙ ЭЛИТЕ Биполярочка во внутренней политике и во вроде как официально отсутствующей госидеологии России продолжается.

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Комментарии
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Георгий Корнев
Толерантность изначально медицинский термин, это когда иммунная система организма не борется с болезнью. То что касается взаимоотношения людей. называется интернационализм. Под эту сурдинку нам предлагают не бороться и извращенцами.
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6 час.
АС
Анатолий Страшко
Сейчас по наущению американцев толерантность это когда мужчине или женщине, против их желания, в ж... суют что -то, то они должны терпеть. И благодарить американцев.
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6 час.
Людмила Лиханова
ТАК МНОГО СЛОВ ЧТОБЫ СПРЯТАТЬ ОДНУ-ЕДИНСТВЕННУЮ МЫСЛЬ: У НАС ВСЕ ПЛОХО, ИДЕМ Н6 ТУДА, НЕ С ТЕМ  И Т.Д. ИДИОТ ПИСАКА...НАРОД У НАС НЕ ГЛУПЫЙ, МОЖНО, КОНЕЧНО, ЕГО ОДУРМАНИТЬ ДЛИННОЙ И ХИТРО..ОПОЙ СТАТЕЙКОЙ. НО... ВОТ СБИТЬ НАС С НАШЕГО ПУТИ ВАМ, ПРИДУРКУ НЕ УДАСТСЯ. ТАК ЧТО СТАВЛЮ ВАМ &quot;НЕЗАЧЕТ&quot; И ОПЛАТУ ВЫ НЕ ПОЛУЧИТЕ ОТ ФОНДИКА И ХОЗЯЕВ, ПРИДУРОК.
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3 час.

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