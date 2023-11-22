Лебедь, Щука и Рак

Толерантность изначально медицинский термин, это когда иммунная система организма не борется с болезнью. То что касается взаимоотношения людей. называется интернационализм. Под эту сурдинку нам предлагают не бороться и извращенцами.

Сейчас по наущению американцев толерантность это когда мужчине или женщине, против их желания, в ж... суют что -то, то они должны терпеть. И благодарить американцев.

Людмила Лиханова

ТАК МНОГО СЛОВ ЧТОБЫ СПРЯТАТЬ ОДНУ-ЕДИНСТВЕННУЮ МЫСЛЬ: У НАС ВСЕ ПЛОХО, ИДЕМ Н6 ТУДА, НЕ С ТЕМ И Т.Д. ИДИОТ ПИСАКА...НАРОД У НАС НЕ ГЛУПЫЙ, МОЖНО, КОНЕЧНО, ЕГО ОДУРМАНИТЬ ДЛИННОЙ И ХИТРО..ОПОЙ СТАТЕЙКОЙ. НО... ВОТ СБИТЬ НАС С НАШЕГО ПУТИ ВАМ, ПРИДУРКУ НЕ УДАСТСЯ. ТАК ЧТО СТАВЛЮ ВАМ "НЕЗАЧЕТ" И ОПЛАТУ ВЫ НЕ ПОЛУЧИТЕ ОТ ФОНДИКА И ХОЗЯЕВ, ПРИДУРОК.