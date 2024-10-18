Сергей Жуков рассказал о неприличном предложении от мужчины-продюсера

Лидер группы «Руки вверх» Сергей Жуков рассказал, как в середине 90-х, когда вместе с Алексеем Потехиным они переехали в Москву и пытались заинтересовать своим песнями продюсеров, им предложили делать карьеру через постель.
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