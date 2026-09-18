Анастасия Миронова назвала "кринжем" треки Navai, которые он написал после их расставания

Скандальная блогерша Анастасия Миронова назвала "кринжем" треки своего бывшего возлюбленного Navai, которые он написал после их расставания.
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