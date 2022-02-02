7 удивительных черт, которые мужчины и женщины находят привлекательными

Большинство из нас застенчивы, если у нас морщинистая кожа, щель между зубами или кривой нос. Если вы думали, что все эти черты проблематичны, то вас ждет сюрприз, потому что многие люди на самом деле находят их чрезвычайно привлекательными.
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