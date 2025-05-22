Мошенники “обвинили” ангарчанку в финансировании терроризма и похитили 700 тысяч

В Ангарске пенсионерка стала жертвой мошенников, потеряв более 700 тысяч рублей. Злоумышленники, представившись сотрудниками правоохранительных органов, убедили женщину в её причастности к финансированию запрещенной организации и содействии иностранным спецслужбам, используя поддельный трудовой договор, сообщили в ГУ МВД по региону.