Легковушка встала на бок после ДТП на улице Кирова в Чите

Легковой автомобиль встал на бок по среди улицы Кирова в Чите после произошедшего ДТП.В четверг, 29 февраля, иномарка перевернулась и встала на бок на улице Кирова во время оживлённого движения, ДТП случилось около кафе «Аян» в микрорайоне Сосновый бор.