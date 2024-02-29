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Легковушка встала на бок после ДТП на улице Кирова в Чите

Легковушка встала на бок после ДТП на улице Кирова в Чите

Легковой автомобиль встал на бок по среди улицы Кирова в Чите после произошедшего ДТП.В четверг, 29 февраля, иномарка перевернулась и встала на бок на улице Кирова во время оживлённого движения, ДТП случилось около кафе «Аян» в микрорайоне Сосновый бор.

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