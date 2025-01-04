«Цены взлетели на всё». Каждый новый год в жизни россиян начинается с подорожания

Каждый новый год начинается с подорожания. Поезда и междугородные автобусы Регулируемые государством цены на билеты в плацкартные и общие вагоны поездов дальнего следования подняли еще 1 декабря 2024 года (на 11,6%).
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