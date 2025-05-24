На севере Карелии проводили в последний путь погибшего на СВО земляка

Власти Сегежского округа рассказали в официальном паблике о прощании с земляком. В минувший четверг, 22 мая, сегежане простились с участником специальной военной операции Хандешиным Александром Михайловичем.
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