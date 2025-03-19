Вашингтон сделал ход и надеется, что Москва не заметит

Пока Трамп рассуждает о сотрудничестве с Москвой, США по-тихому вводят новые санкции. В частности, Вашингтон «не заметил» истечения лицензии на операции с российскими банками, позволявшей Европе оплачивать энергоресурсы.
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