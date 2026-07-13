Артюхов: В этом году обновим 135 км ямальских дорог

Губернатор Ямала Дмитрий Артюхов сообщил, что более 70% дорог региона соответствуют нормативам. В этом году планируется обновить 135 км, включая участки трассы Надым – Салехард и дорогу Коротчаево – Новый Уренгой.
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